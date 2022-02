Le président russe Vladimir Poutine s’est dit prêt à négocier sur le sujet des garanties de sécurité, a annoncé lundi le porte-parole du président russe Dmitri Peskov relayé par l’agence TASS : « Le président Poutine a toujours exigé des négociations et de la diplomatie. En fait, il a lancé la question des garanties de sécurité pour la Russie. L’Ukraine n’est qu’une partie du problème plus large des garanties de sécurité pour la Russie et, bien sûr, le président Poutine est prêt à négocier », a-t-il déclaré.

Pour rappel, le président Macron s’est rendu en Russie pour tenter de ramener la Russie sur la table de la diplomatie et éviter un conflit armé. La démarche n’a cependant pas été concluante et les deux dirigeants ont convenu de poursuivre les discussions. Le Kremlin a tenu à démentir formellement les déclarations qui ont été faites par le président français aux journalistes après la rencontre. A en croire le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, il s’agit de propos qui ne sont pas totalement « exacts ».

