Hillary Clinton est montée au créneau pour tirer une fois encore à boulets rouges sur son ancien challenger à l’élection présidentielle américaine Donald Trump. L’ex secrétaire d’Etat américain, face à la polémique actuelle sur un supposé espionnage du milliardaire républicain faisait remarquer que ce dernier n’avait autre objectif que de faire diversion.

« Trump & Fox préparent désespérément un faux scandale pour détourner l’attention de ses vrais », a laissé lire l’ancienne première dame américaine. « C’est donc une journée qui se termine en Y », a-t-elle poursuivi avant d’ajouter : « Plus ses méfaits sont exposés, plus ils mentent. ». Donald Trump pour sa part ne cesse pas d’en rajouter à la polémique malgré les démentis formels qui ont été apportés.

Il traine de « corrompue » Hillary Clinton

« Hillary Clinton, l’une des politiciennes les plus corrompues à s’être présentée à la présidence, peut pénétrer par effraction dans la Maison Blanche, mon appartement, les immeubles que je possède et ma campagne – en d’autres termes, elle peut espionner un candidat à la présidence et, en fin de compte, le Président des États-Unis – et les Fake News Media, désormais totalement discrédités, font tout ce qu’ils peuvent pour ne pas en parler », a commenté pour sa part Donald Trump dans un communiqué.

