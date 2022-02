La crise en Ukraine continue de faire la une de l’actualité internationale. Depuis plusieurs jours, les troupes russes marchent sur le sol ukrainien. L’attaque a commencé le jeudi 24 février 2022. Selon le président russe Vladimir Poutine, l’intervention de la Russie a été demandée par les dirigeants des régions séparatistes du Donbass.

Les USA accusés de « jeter de l’huile sur le feu »

Avant l’entrée des soldats russes en Ukraine, la Chine s’était fait remarquer par son soutien à la Russie. Tout en critiquant les sanctions infligées par les Etats-Unis à Moscou, Hua Chunying, une porte-parole de la diplomatie chinoise, avait condamné celles-ci qui ont été infligées par les USA, suite à la reconnaissance de l’indépendance des régions séparatistes de l’est de l’Ukraine par la Russie. « Les États-Unis n’ont cessé de vendre des armes à l’Ukraine, augmentant les tensions, créant la panique et ils ont même exagéré le calendrier d’une guerre » avait-elle déclaré au cours d’une sortie médiatique, tout en ajoutant que: « Quelqu’un qui jette de l’huile sur le feu, tout en accusant les autres, c’est quelqu’un d’immoral et d’irresponsable ».

« C’est tout simplement inacceptable »

La position du pays a été critiquée par l’Australie, après la décision de Pékin d’autoriser les importations du blé russe. « Vous n’allez pas jeter une bouée de sauvetage à la Russie au moment où ils envahissent un autre pays. C’est tout simplement inacceptable » avait déclaré le Premier ministre australien Scott Morrison. Alors que la situation en Ukraine devient de plus en plus préoccupante, la Chine a recommandé, ce samedi 26 février 2022, la « plus grande discrétion » à ses ressortissants se trouvant sur le sol ukrainien. Dans un communiqué, la représentation diplomatique de la Chine en Ukraine a souligné que « l’escalade guerrière entre l’Ukraine et la Russie […] pose des risques pour la sécurité des citoyens chinois » tout en notant des « comportements extrémistes dans la société ukrainienne ». Le communiqué invite aussi les ressortissants chinois à « éviter les différends sur des questions spécifiques », mais aussi à « s’entendre avec le peuple ukrainien ».

Applis LNT : Android - Iphone