Être influenceuse est le rêve de bien des femmes sur la toile. Mais un rêve qui peut se transformer très vite en cauchemar si la machine s’enraye. C’est ce que vit l’ex-influenceuse fitness Brittany Dawn Davis. L’américaine est désormais poursuivie par l’état du Texas pour avoir induit en erreur certains de ses clients souffrant de troubles de l’alimentation. Et pourtant, anciennement influenceuse fitness, Brittany Dawn Davis a pivoté vers les contenus religieux en 2019, juste après les premières accusations.

Brittany, une femme de 30 ans de Fort Worth, a vendu des milliers de forfaits de remise en forme en 2014 après avoir créé son profil sur les réseaux sociaux en tant qu’experte en vie saine en partageant des photos de son corps, son régime alimentaire et des conseils d’exercice. Rien de bien méchant dira-t-on. Sauf que quelques années plus tard certains de ses clients sont sortis du silence. L’État du Texas a poursuivi Brittany Dawn Davis, pour des allégations selon lesquelles son programme de fitness inciterait à des pratiques trompeuses et aurait eu un impact négatif sur les clients souffrant de troubles de l’alimentation.

« Elle se décrivait comme votre coach, votre confidente, votre plus grande partisane et amie, là pour vous pousser, vous façonner et vous aider à trouver cette personne que vous avez toujours voulu devenir » selon un document du procureur général du Texas. Mais d’après les autorités, les clients se sont vite rendus compte que les plans donnés par l’influenceuse ne tenait en rien compte des particularités des uns et des autres. Bien au contraire, plusieurs personnes avec des profils différents ont partagé leurs plans et se sont rendus compte qu’ils étaient pareils. Au moins 14 personnes ont demandé des remboursements. Cette situation est renforcée par le fait que Mme Davis n’a reçu aucune formation en fitness ou en alimentation.

