La Saint-Valentin approche et nombreux sont les amoureux qui cherchent la meilleure façon de célébrer la fête de l’amour. Et si, cette année, vous misiez davantage sur un joli moment à deux plutôt que sur un cadeau onéreux ? Dans cet article, nous vous proposons trois idées pour faire chavirer le cœur de votre élu(e) sans vous ruiner.

Une belle balade

Une promenade main dans la main au clair de lune est une des plus belles façons de fêter la Saint-Valentin. Profitez des plages de sable fin de Cotonou, dans la région d’Avlekété, pour organiser une journée ou une soirée inoubliable. Les eaux douces et claires sont une invitation à tremper les pieds avec votre bien-aimé(e), et pourquoi pas, mettre un genou dans le sable pour faire une demande en mariage.

Envie de vous enfoncer un peu plus dans la nature luxuriante ? À Ouidah et à Grand-Popo, la lagune n’est qu’à quelques minutes de marche et son accès est gratuit. Le cadre enchanteur de la Bouche du Roy à Grand-Popo, où la mer rencontre la lagune, est idéal pour passer un moment privilégié à échanger des mots doux. Pour compléter la balade, pensez à amener un petit pique-nique à déguster à deux.

Un film romantique

Si vous êtes plutôt casanier, vous apprécierez un bon film dans les bras de votre partenaire. La Saint-Valentin est le moment parfait pour savourer un classique sur le thème de l’amour.

Si vous ne savez pas lequel choisir, faites confiance à cette infographie de la Saint-Valentin pour vous aiguiller selon vos goûts et l’humeur du moment. Vous vous sentez plutôt nostalgique ? Le film Casablanca devrait vous convenir. Vous raffolez de littérature ? Pourquoi ne pas passer la soirée en regardant Shakespeare in Love ? Et si vous rêvez de dolce vita, envolez-vous à deux vers l’Italie devant Call Me by Your Name.

Il y a forcément un film qui plaira à votre couple dans la liste. Il ne manque plus qu’un bol de pop-corn, un verre de vin et le tour est joué !

Des photos inoubliables près des plus beaux monuments

La Saint-Valentin est aussi un bon prétexte pour faire des sorties culturelles. Quoi de plus impressionnant que de visiter les palais royaux d’Abomey, témoins de la puissance des rois de l’ancien Royaume du Dahomey ? Ces sites, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, offrent un cadre incomparable pour passer une journée d’exception.

Ou tout simplement, une balade dans les rues de Ouidah, afin de découvrir une autre facette du patrimoine architectural du pays. Les ex-forts français et portugais de la ville sont un lieu magique pour une pause selfie bras dessus, bras dessous. À Porto-Novo, arrêtez-vous devant les maisons de style afro-brésilien pour chuchoter des mots doux à l’oreille de votre dulcinée. Prolongez le moment en sirotant un cocktail au bar du Point Final.

Si vous êtes dans le nord du pays, une excursion dans la région des tatas Sombas, ces habitations traditionnelles du pays Somba, est à envisager. Le charme bucolique de la région est propice aux belles déclarations. Vous pourrez visiter les lieux à peu de frais en compagnie d’un guide pour en savoir plus sur l’endroit.

Ces idées vous permettront de passer une Saint-Valentin originale à petit prix. Oubliez les restaurants et les bijoux hors de prix. Privilégiez les expériences à deux, accompagnées de quelques victuailles, et faites-vous des souvenirs qui resteront gravés dans votre mémoire !

