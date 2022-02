Les médecins européens ont constaté la prolifération aux Pays-Bas d’une nouvelle souche dangereuse du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), baptisée VB. Celle-ci est bien plus dangereuse et contagieuse que toutes les variétés existantes du VIH, a annoncé ce jeudi le service de presse de l’Université d’Oxford. Selon les statistiques de l’OMS, le nombre de porteurs du VIH sur la planète avoisine aujourd’hui les 37,7 millions de personnes dont plus de 67% habitent dans des pays africains.

Le nombre de cas va en s’accroissant, surtout dans les pays les plus pauvres d’Afrique australe dont une grande partie de la population est séropositive. Selon le service de presse de l’université, les scientifiques estiment depuis longtemps que ce processus risque de conduire à l’émergence de nouvelles souches de VIH, avec un taux de mortalité et de contagiosité plus élevé que dans les versions originales. Les biologistes européens ont découvert le premier exemple de l’apparition d’une telle variation du VIH lors de l’étude d’échantillons de sang des participants au projet international Beehive.

Une étude détaillée des génomes de différents échantillons de cette forme de virus a prouvé que cette variante du VIH a commencé à se propager aux Pays-Bas à la fin des années 1980, avant de ralentir sa diffusion en 2010 pour des raisons non encore élucidées. (avec TASS)

