L’emprise de Vincent Bolloré sur le paysage médiatique n’est pas du goût de tout le monde. Un collectif composé de plusieurs associations de divers ordres ainsi que de plusieurs personnalités demande à stopper l’homme d’affaires français. Pour les membres de ce collectif, l’empire fondé par le milliardaire français n’est utile que pour ses ambitions idéologiques réactionnaires.

70% des livres scolaires

Le groupe Bolloré possède en effet « 70 % des livres scolaires, la moitié des livres de poche, une centaine de maisons d’édition, avec un quasi-monopole sur la distribution des livres. », selon le point qui a été fait par collectif StopBolloré. Le patrimoine médiatique de Bolloré est constitué de « Presse écrite, radios, chaînes de télévision, maisons d’édition de livres, agences de communication, jeux vidéo, instituts de sondage, salles de spectacle… ».

CNews dans le viseur

Les membres du collectif estiment que cette concentration de média aux mains d’une seule et même personne n’est pas de nature à favoriser la liberté d’expression et le pluralisme. CNews est notamment pointé du doigt de façon particulière. Le média est notamment accusé de diffuser « discours haineux, racistes, homophobes, sexistes, à la promotion d’entrepreneurs identitaires, à l’incitation à la violence, à la banalisation du complotisme, au négationnisme climatique, et au triomphe du préjugé contre la science et la vérité. ».

L’appel de Claudy Siar

Notons que ce collectif est né dans un conteste où différentes critiques étaient déjà dirigées contre certaines productions de CNews. « L’argent de l’Afrique a financé CNEWS (Canal+/Groupe Bolloré). La chaîne a élevé au rang d’opinion le racisme le plus abject. Zemmour et d’autres se sont nourris aux graines de la haine. Zemmour annonce sa candidature à la présidentielle. Nous allons mettre en échec zemmour, pur produit de Bolloré «l’africain» », avait laissé lire sur sa page Facebook le célèbre animateur Claudy Siar il y a quelques mois.

