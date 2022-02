L’ex-première Dame des Etats-Unis, Melania Trump a dénoncé les « tueurs de rêves » dans les médias après que la presse ait rapporté une enquête lancée par des responsables de la Floride sur une de ses collectes de fonds. D’après un rapport du New York Times, les billets pour un événement caritatif « High tea », qui doit avoir lieu en avril, sont vendus par Melania Trump, et les bénéfices sont censés être destinés à l’initiative « Fostering the Future » de son effort « Be Best ».

Toutefois d’après le média, ni « Fostering the Future » ni « Be Best » ne sont des organismes de bienfaisance enregistrés en Floride. Des responsables de la Floride ont déclaré au Times que la division des services aux consommateurs menait une enquête sur la collecte de fonds. « Malgré mes actions, la presse continue de publier des articles inexacts, trompeurs et carrément incorrects sur mon travail. Les médias ont créé un récit dans lequel j’essaie d’agir de manière illégale ou contraire à l’éthique », a déclaré Mme Trump dans un communiqué vendredi.

« Ils ont annulé les espoirs et les rêves des enfants »

« Cette représentation est tout simplement fausse et affecte négativement les enfants que j’espère soutenir. Ceux qui attaquent mes initiatives et créent l’apparence d’une irrégularité sont littéralement des tueurs de rêves. Ils ont annulé les espoirs et les rêves des enfants en essayant de m’annuler », a-t-elle ajouté. Dans sa déclaration, l’ex-First Lady a indiqué avoir été victime d’une « décision politiquement motivée » concernant son initiative « Fostering the Future », dans laquelle elle a déclaré qu’une école de l’Oklahoma censée recevoir des bourses avait décidé de ne pas travailler avec elle.

« Il m’a été précisé que le conseil d’administration de l’école a pris une décision politiquement motivée », a-t-elle ajouté. Elle a affirmé que ce n’était pas la première fois que sa mission « de soutenir les enfants » était entravée par la politique. « Soutenir les enfants ne fait pas et ne devrait jamais faire partie d’un programme politique », a dénoncé l’épouse de Donald Trump.

