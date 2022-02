Le président russe Vladimir Poutine s’est montré disposé à trouver une issue diplomatique concernant la crise en Ukraine. Lors d’un discours télévisé, à l’occasion de la Journée du défenseur de la Patrie, ce mercredi 23 février 2022, le chef de l’Etat a indiqué que son pays n’est pas fermé à un dialogue franc, dans le but de trouver des solutions diplomatiques aux problèmes les plus difficiles.

Il ne veut pas d’une intégration de l’Ukraine à l’OTAN

Au cours de son intervention, Vladimir Poutine a toutefois fait savoir que: « les intérêts et la sécurité de nos citoyens sont pour nous non négociables ». Il a par la suite exigé que des Occidentaux des garanties selon lesquelles l’Ukraine n’intégrera jamais l’OTAN. A cela s’ajoute la fin du renforcement du dispositif militaire à sa frontière avec l’Ukraine. Notons que ces propos du président russe interviennent après qu’il ait reconnu l’indépendance des Républiques de Donetsk et de Lougansk (régions séparatistes pro russes de l’Ukraine) le lundi 21 février 2022. Selon les informations d’un média français, le chef de l’Etat russe Vladimir Poutine a signé avec ces dernières des « accords d’amitié et d’entraide ».

Cette reconnaissance a été condamnée par la communauté internationale, avec le Premier ministre britannique Boris Johnson qui a évoqué « une violation flagrante de la souveraineté ». Après la reconnaissance de ces régions séparatistes de l’Ukraine, la Russie a envoyé des troupes dans ces zones. « Suite à la demande du dirigeant de la République populaire de Lougansk, le ministère russe de la Défense doit assurer que les forces armées russes garantissent le maintien de la paix sur le territoire de la République » a indiqué un décret du chef de l’Etat russe, qui contient une autre clause relative à la République de Donetsk.

