Au milieu de la tension diplomatique avec son ancienne colonie, la France a une nouvelle fois confirmé la présence des soldats russes du groupe privé Wagner au Mali, ce Bamako a toujours nié. « Wagner c’est un millier (d’hommes) maintenant » au Mali, a déclaré le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian sur la chaîne France 5. Pour Le Drian, l’« objectif affiché » de ce groupe, qui serait en relation l’Etat russe, était de « protéger la junte » au pouvoir. Pour la France et ses partenaires européens, la présence de ces combattants au Mali est « incompatible » avec leur action antidjihadiste sur le terrain.

Alors qu’une présence militaire de la France au Mali devient de plus en plus difficile, Paris a une nouvelle réaffirmé son engagement à continuer la lutte contre le terrorisme dans le sahel. « Si les conditions ne sont plus réunies, ce qui est manifestement le cas, pour qu’on puisse être en mesure d’agir au Mali, on continuera à combattre le terrorisme à côté avec les pays du Sahel qui sont eux tout à fait demandeurs », a déclaré le ministre français Affaires étrangères.

« On ne part pas »

« C’est la junte qui s’isole, qui perd, qui a failli et qui devra assumer la suite », a ajouté Le Drian l’accusant « d’entraves aux capacités opérationnelles » de Barkhane et de ses alliés dans ce pays. Pour le plus haut diplomate français, c’est le président de la République, Emmanuel Macron, qui « a souhaité qu’on se réorganise mais on ne part pas. On va se réorganiser pour assurer la poursuite du combat contre le terrorisme », a assuré Jean-Yves Le Drian.

