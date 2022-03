Après son divorce médiatisé avec le milliardaire Bill Gates, Melinda est désormais disposée à retrouver l’amour. C’est en tout cas ce qu’elle a affirmé dans une interview accordée à CBS. Melinda Gates qui a 57 ans, a en effet déclaré à Gayle King de CBS Morning qu’elle était « définitivement » disposée à retrouver l’amour et qu’elle avait déjà rencontré des prétendants.

« C’est intéressant à ce stade… Vous savez, je trempe un peu mon orteil dans cette eau. J’ai l’impression d’être dans un très bon endroit. Et je suis vraiment, vraiment enthousiasmée par ma vie et par le monde – le travail qui m’attend » a affirmé l’ex-femme du fondateur de Microsoft. Quant aux raisons de son divorce avec Bill Gates : « Ce n’était pas une chose, c’était beaucoup de choses [qui ont conduit au divorce]. Toutes les questions restantes sur la relation de Bill avec lui… c’est à Bill d’y répondre. J’ai dit très clairement ce que je ressentais pour lui » a-t-elle ajouté tout en affirmant qu’elle lui souhaite bonne chance malgré tout.

Liens entre Bill et Jeffrey Epstein

« Je n’ai pas aimé qu’il ait des rendez-vous avec Jeffrey Epstein. Je le lui ai fait comprendre. J’ai aussi rencontré Jeffrey Epstein exactement une fois. Je voulais voir qui était cet homme et je l’ai regretté dès la seconde où j’ai franchi la porte. Il était odieux, le mal personnifié. J’en ai fait des cauchemars après. C’est pourquoi mon cœur se brise pour ces jeunes femmes. C’est ce que je ressentais, et je suis une femme plus âgée. Il était horrible. » a declaré Melinda sur les liens entre son mari et Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, un ex proche du président Trump fut inculpé pour exploitation sexuelle sur des dizaines de jeunes filles mineures sous influence. Jeffrey Epstein s’est suicidé quelque temps plus tard dans sa cellule. L’ex tout-puissant financier de 66 ans s’est pendu dans sa cellule.