Des membres du groupuscule néofasciste Casa Pound se sont pris à un Sénégalais en Italie, à Bergame. Le groupe de deux personnes a violemment battu leur victime devant quelques témoins en lui lançant à la figure des propos racistes. Les coupables ont pris la fuite après leur forfait en abandonnant leur victime sur le lieu des faits.

Le mouvement néofasciste Casa Pound est à la base un mouvement social devenu avec le temps, un parti politique nationaliste, révolutionnaire et néo-fasciste. Fondé en 2003, le Casa Pound a au fil des années pris la place de certains groupes et mouvements de l’extrême droite italienne et s’est répandu dans la capitale du pays et sur tout le territoire italien an occupant des immeubles de la ville avec des mobilisations et des initiatives de divers types. Le vendredi 25 mars dernier, le nom du groupe est encore sorti dans une attaque contre un ressortissant sénégalais.

En effet, aux environs de 20 heures, dans une rue de la ville de Bergame en Italie, deux hommes du groupuscule néofasciste Casa Pound se sont jetés sur la victime avec des coups violents sur le corps. D’après les témoins des faits, l’un d’eux m’aurait immobilisée pendant que l’autre la battait en l’insultant. Les agresseurs ont à la fin abandonné leur victime sur le trottoir, couché sur le dos et gisant dans son sang. Aucune information personnelle relative à la victime d’origine sénégalaise n’a été communiquée.