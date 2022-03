Le constructeur européen d’avions, Airbus, a commencé à jouer sa partition en ce qui concerne la lutte contre les changements climatiques, en optant pour une bonne transition écologique. En effet, alors que des travaux sont menés sur la conception de l’avion à hydrogène, la compagnie a utilisé l’agro-carburant SAF (carburant d’aviation durable) en remplacement au carburant conventionnel. Il est composé essentiellement d’huile de cuisson usagée, mais aussi d’autres déchets gras et ne comporte pas de soufre ou d’aromatiques. Par ailleurs, il permet de réduire les émissions de CO2 jusqu’à 80% par rapport au carburant ordinairement utilisé dans le secteur.

Un 2e vol doit avoir lieu ce mardi

C’est ainsi donc que le 25 mars 2022, Airbus a fait voler pendant trois heures, depuis la commune de Toulouse, un avion A380 dont le réservoir contenait intégralement du carburant durable. Selon les précisions de la compagnie aéronautique européenne : « 27 tonnes de SAF non mélangé ont été fournies par Total Energies pour ce vol. Le SAF produit en Normandie, près du Havre, en France, était fabriqué à partir d’esters et d’acides gras hydrotraités (HEFA), exempts d’aromatiques et de soufre, et principalement constitués d’huile de cuisson usagée, ainsi que d’autres déchets gras. Un deuxième vol, avec le même appareil, doit avoir lieu de Toulouse à l’aéroport de Nice, ce mardi 29 mars pour tester l’utilisation du SAF au décollage et à l’atterrissage ».

Rappelons que Airbus n’est pas la seule entreprise à s’engager dans une transition écologique, dans le secteur de l’aéronautique. En 2020, ZeroAvia, une startup californienne a reçu l’assurance qu’elle pourrait mettre au point son avion à hydrogène. En effet, elle avait reçu le soutien du fondateur d’Amazon Jeff Bezos, de la British Airwaves et de Bill Gates. Cette entreprise était parvenue à lever plusieurs millions de dollars à savoir 16,3 millions venant du gouvernement britannique, depuis British Airways et 21,4 millions de dollars.