Tout le monde s’accorde sur le fait que la consommation de l’alcool est nuisible pour la santé de l’organisme humain. Une nouvelle étude publié vendredi dans Nature révèle les observations de scientifiques qui ont trouvé un curieux lien entre la consommation d’alcool et l’atrophie cérébrales. De nouvelles révélations qui pourraient convaincre les sceptiques sur les graves conséquences de la consommation d’alcool.

On le savait tous, consommer de l’alcool agit négativement sur la santé d’un être humain, Vendredi dernier, une nouvelle étude a donné des précisions sur les conséquences que peut avoir la consommation d’un verre d’alcool par jour. Selon l’article publié sur le site Nature, des scientifiques ont trouvé des « associations négatives » entre la consommation d’alcool et la taille du cerveau.

Les auteurs ont examiné 36 678 scintigraphies cérébrales «d’adultes d’âge moyen et plus âgés généralement en bonne santé» stockées par la UK Biobank. Selon cette étude, ne consommer qu’une ou deux boissons alcoolisées par jour pourrait rendre votre cerveau plus petit, littéralement. Les effets nocifs étaient « apparents » même chez ceux qui buvaient en moyenne un ou deux verres par jour, et « devenaient plus forts à mesure que la consommation d’alcool augmentait » toujours selon la même étude.