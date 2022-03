C’est l’une des très grosse informations de ce jeudi 17 Mars 2022. Le géant américain américain a racheté MGM studios après un accord s’élevant à 8,5 milliards $. Avec son service de vidéo à la demande Prime Video, Amazon offre depuis plusieurs années à ses années la possibilité de visionner et revisionner des milliers de contenus multimédia tant que leurs abonnements est toujours actifs. L’acquisition de MGM Studios va entrainer la mise à la disposition des contenus qui étaient la propriété de ce géant de l’industrie cinématographique.

Le grand public a été informé hier de la finalisation de ce gros accord qui a été annoncée pour la première fois en mai dernier et qui a reçu l’ autorisation du régulateur antitrust de l’Union européenne il y a quelques jours. C’est Amazon de Jeff Bezos qui a rendu l’annonce publique. Grâce à cet accord, plus de 4 000 films et 17 000 émissions de télévision vont désormais faire partie de Prime Video, le service de streaming du détaillant en ligne. La liste comprend les séries « James Bond » et « Rocky » et des classiques comme « Robocop » et « Silence of the Lambs ».

Les nouveaux contenus donneront à Prime Video une longueur d’avance sur ses rivaux comme Netflix, Hulu et HBO Max. « MGM a un héritage de près d’un siècle dans la production de divertissements exceptionnels, et nous partageons leur engagement à fournir une large gamme de films et d’émissions de télévision originaux à un public mondial », a déclaré Mike Hopkins, vice-président senior de Prime Video et d’Amazon Studios, dit dans un communiqué. « Nous souhaitons la bienvenue aux employés, créateurs et talents de MGM dans Prime Video et Amazon Studios, et nous sommes impatients de travailler ensemble pour créer encore plus d’opportunités pour offrir une narration de qualité à nos clients. », précise le même communiqué.

MGM studios a également fait un commentaire après la finalisation de de l’accord. « Nous sommes ravis que MGM et sa multitude de marques emblématiques, de films et de séries télévisées légendaires, ainsi que notre incroyable équipe et nos partenaires créatifs rejoignent la famille Prime Video« , a déclaré Chris Brearton, directeur de l’exploitation de MGM, dans un communiqué. Il faut préciser que cette acquisition est la deuxième la plus chère de l’histoire d’Amazon après celle de Whole Foods (des supermarchés américains) en 2017 pour 13,7 milliards $.