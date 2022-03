Nicéphore Soglo est au Nigéria depuis le jeudi dernier. L’ancien président béninois a fait le déplacement sur invitation de son ami Olusegun Obasanjo qui fête son 85 ème anniversaire. Il y a quelques heures, Nicéphore Soglo a participé à un match de gala dans le cadre des festivités. C’est du moins ce qu’il indique dans une récente publication sur sa page Facebook, photos à l’appui. « Dans le cadre des festivités marquant les 85 ans du président O. Obasanjo, je participe à un match de gala » a t-il écrit.

L’heureux du jour récompensé par un trophée

On voit dans une séquence vidéo, Nicéphore Soglo et Obasanjo se faire des passes sous les regards admiratifs de l’assistance. Une autre photo publiée sur le compte de l’ancien président béninois laisse découvrir une table garnie de trophées. Nicéphore Soglo juste à côté tend l’un de ces trophées à l’heureux du jour. Le moins qu’on puisse dire c’est que Obasanjo célèbre avec faste son anniversaire. Il est entouré de prestigieux invités issus du monde économique et politique nigérian et africain . Un banquet spécial est prévu pour ses convives.

Des vedettes seront également de la partie pour agrémenter la fête qui aura bien entendu un volet intellectuel. En effet une réflexion qui a pour thème le « leadership et la trame du développement et des progrès en Afrique » est prévue à l’occasion. Nicéphore Soglo et Olusegun Obasanjo sont des amis de vieilles dates . L’ancien président nigérian était au Bénin lors du décès de l’épouse de Soglo, Rosine Vieyra, le 25 juillet 2021. Il est resté le temps des funérailles et a aussi assisté à la messe corps présent qui s’est déroulée le 11 septembre de la même année.