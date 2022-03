Dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Côte d’Ivoire 2023), les Ecureuils du Bénin ont effectué, ce mardi 29 mars 2022 au Mardan Stadium de la Turquie, leur 3ème sortie face aux Eperviers du Togo. Au terme des 90 minutes de jeu âprement disputées, les Béninois et les Togolais se sont séparés dos à dos sur un score de 1 but partout.

A la 12ème minute sur une frappe tendue de Samuel Asamoah, le gardien de but béninois Saturnin Allagbé renvoie le ballon dans sa surface de réparation. L’attaquant togolais Laba Hodjo, plus rapide que les défenseurs béninois, déclenche une frappe, le ballon termine sa course dans les filets de Saturnin Allagbé. Les Béninois répondent quelques minutes plus tard aux Togolais. L’attaquant béninois Steve Mounié rétablit la parité à la 26ème minute. Après un duel gagné par Cèbio Soukou, le ballon vient vers Steve Mounié qui passe en revue la défense togolaise avant de battre le gardien de but togolais Malcom Barcola.

Pour le troisième match que les Ecureuils du Bénin ont joué ce mardi 29 mars 2022, le sélectionneur national par intérim, Moussa Latoundji n’a pas varié son style de jeu comme il l’a fait le jeudi 24 mars 2022 face au Libéria et le dimanche 27 mars 2022 contre la Zambie. Il a toujours opté pour l’offensif. Il faut signaler que dans le tournoi que les Béninois ont pris part à Antalya en Turquie du 21 au 29 mars 2022, les poulains de Moussa Latoundji ont obtenu deux victoires respectivement face au Libéria par 4 buts à 0 et la Zambie par 2 buts à 1 et ont été tenus en échec ce mardi 29 mars 2022 par le Togo sur un score de 1 but partout.