La crise en Ukraine déclenchée par le président russe Vladimir continue de faire la une de la presse internationale. En effet, depuis l’entrée des troupes russes en Ukraine, les pays occidentaux étaient nombreux à réagir. Parmi eux, figurent les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France, entre autres.

« Des sanctions dévastatrices et d’autres mesures économiques »

Après avoir échangé avec ses homologues du G7, le président américain Joe Biden avait annoncé des sanctions contre la Russie. « J’ai rencontré mes collègues du G7 ce matin pour discuter de l’attaque injustifiée du président [russe Vladimir] Poutine contre l’Ukraine, et nous avons convenu d’aller de l’avant avec des sanctions dévastatrices et d’autres mesures économiques pour obliger la Russie à rendre des comptes. Nous sommes aux côtés du courageux peuple ukrainien » avait-il indiqué sur Twitter. Pour venir en aide à l’Ukraine dans cette guerre, plusieurs pays dont la Grande-Bretagne ont décidé de fournir des armes aux forces armées ukrainiennes.

Une situation vue d’un mauvais œil par la Russie

D’après les informations confiées par une source au média britannique The Sun, le chef de l’Etat ukrainien Volodymyr Zelensky a fait des demandes d’aide militaire à la Grande-Bretagne, qui ont reçu une réponse positive du Premier ministre britannique Boris Johnson. Cette situation est vue d’un mauvais œil par la Russie, qui a promis une « réponse sévère » face à l’UE du fait de son soutien à l’Ukraine. Selon les informations du média américain CNN, le porte-parole de la diplomatie russe a indiqué que : « Les citoyens et les structures de l’UE impliqués dans la fourniture d’armes meurtrières, de carburant et de lubrifiants aux forces armées ukrainiennes seront responsables de toutes les conséquences de telles actions dans le cadre de l’opération militaire spéciale en cours ». Il a par ailleurs souligné que « les actions de l’Union européenne ne resteront pas sans réponse ».

Applis LNT : Android - Iphone