Les choses se présentent plutôt mal pour toutes les personnes impliquées dans l’enquête portant sur l’affaire foncière en cours dans la ville de Sindia. Le maire de la ville de Sindia, Thierno Diagne n’a pas pu s’innocenter lors de son audience préliminaire. Accusé d’escroquerie foncière, il a été placé sous mandat de dépôt malgré les nombreuses négociations pour une libération conditionnelle. Le maire et ses complices seront présentés devant un tribunal et jugés pour arnaque et expropriation de terres.

Le maire de la ville de Sindia, Thierno Diagne avait été arrêté depuis le mardi 15 mars par les gendarmes pour une affaire d’escroquerie. Le magistrat municipal, Benno bokk yakaar, le maire et d’autres prévenus sont en état d’arrestation avoir agi contre le droit et la justice et avoir nui aux intérêts de la Fondation Sonatel. Le mercredi 16 mars, le maire et ses complices, tous mouillés dans cette affaire de terre de plus de 4 000 hectares, dans la commune, ont été reçus en audience par le parquet.

Pendant plus de deux heures de temps, Thierno Diagne a présenté sa version des faits devant le procureur et le juge d’instruction. Mais avec les nombreuses plaintes présentes sur la table du procureur, venant de plusieurs mouvements citoyens de Sindia, le maire n’a pas réussi à convaincre le procureur, et le juge d’instruction du parquet. Ainsi, malgré l’intervention de différentes autorités dans le cadre de sa libération, Thierno Diagne et ses supposés complices ont été placés sous mandat de dépôt, à la fin de l’audition. Il faut souligner que beaucoup de citoyens de Sindia avaient déjà eu à dénoncer le maire pour expropriation de leurs terres. Aussi, le magistrat municipal, Benno bokk yakaar a lui aussi été plusieurs fois déjà cité dans ces genres de dossiers. Le préjudice de leur dernière affaire illégale est évalué sur plus de 2 milliards de francs CFA.