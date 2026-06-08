Affaire N'Golo Kanté : Thierry Henry dément avoir critiqué Mbappé et dénonce une fake news

Ce lundi 8 juin, l’ancien international français Thierry Henry a dénoncé une fake news le ciblant sur Instagram, après la diffusion d’une vidéo truquée lui attribuant des critiques virulentes contre Kylian Mbappé suite à un incident avec N’Golo Kanté au sein de l’équipe de France.

La mise au point de Henry intervient dans le sillage d’une polémique née le 5 juin, lors du match amical entre la France et la Côte d’Ivoire (défaite 1-2), match de préparation à la Coupe du monde 2026. Des images captées dans le tunnel avant le coup d’envoi, diffusées par TF1, ont montré N’Golo Kanté saluer ses coéquipiers titulaires un à un — sans qu’aucun échange, visuel ou gestuel, ne soit observé avec Mbappé. La séquence a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, alimentant des spéculations sur des tensions internes au groupe de Didier Deschamps.

Des propos attribués à Henry, sans fondement selon l’intéressé

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux attribuait à Thierry Henry des déclarations sévères à l’encontre du capitaine des Bleus. Dans ce contenu, la voix prétendument celle de l’ancien attaquant d’Arsenal et de Barcelone affirmait avoir vu Mbappé « refuser de serrer la main » de Kanté, qualifiant cela de « ligne à ne pas franchir » et avertissant que le joueur du Real Madrid était « en train d’abîmer » sa réputation de légende.

Henry a formellement démenti être l’auteur de ces propos. Depuis Los Angeles, où il se trouve actuellement, il a déclaré ignorer les détails de l’incident : « Je n’ai pas parlé de Kylian Mbappé, je ne sais même pas ce qui est arrivé. » Il a conclu en appelant à ne pas « croire tout ce que vous voyez sur Internet ».

Une polémique dans une situation déjà tendue

L’épisode du 5 juin n’est pas isolé. En avril dernier, lors d’un amical contre la Colombie, Mbappé avait été filmé en train de demander à Rayan Cherki de récupérer le brassard de capitaine des mains de Kanté pour le lui remettre au moment de son entrée en jeu — une scène qui avait suscité de vives réactions.

Le journaliste de TF1 Saber Desfarges avait, dès le 5 juin, balayé les théories de tensions en publiant un simple « N’importe quoi » sur le réseau X. La France dispute son premier match de Coupe du monde 2026 le 17 juin face à l’Uruguay.