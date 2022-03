La performance de l’équipe nationale de football d’Egypte durant les barrages pour la Coupe du monde du Qatar 2022 n’a pas fait rêver ses supporters. L’équipe a été éliminée par le Sénégal, hier mardi 29 mars 2022 suite aux tirs au buts (3-1). Cependant, après cette défaite, l’Egypte a décidé de porter plainte contre la fédération sénégalaise de football, pour divers faits que ses joueurs ont subis notamment avant la rencontre. Au cours du match, les joueurs Egyptiens dont l’ailier droit du Liverpool FC, Mohamed Salah, ont également été visés par des lasers.

« Les supporters sénégalais ont terrorisé les joueurs égyptiens »

Au regard de ces faits, l’Egypte a pris la décision de porter plainte contre le Sénégal. La fédération égyptienne a fait connaître sa décision sur les réseaux sociaux, où elle indique avoir été victime de racisme. « La Fédération égyptienne de football a déposé une plainte formelle contre son homologue sénégalaise auprès de l’observateur de match, le responsable de la sécurité, de la CAF et de la FIFA, avant le début du match entre les deux équipes. L’équipe égyptienne a été victime de racisme après l’apparition de banderoles injurieuses dans les tribunes visant les joueurs, notamment Mohamed Salah. De plus, les supporters sénégalais ont terrorisé les joueurs égyptiens en leur lançant des bouteilles et des pierres pendant l’échauffement, ainsi qu’en attaquant le bus de l’équipe égyptienne, ce qui a provoqué des éclats de verre et des blessures, ce qui a été documenté avec des photos et des vidéos jointes à la plainte » a indiqué la fédération égyptienne de football sur Twitter et Instagram.

Notons que les joueurs égyptiens n’ont pas été épargnés par les supporters sénégalais. En effet, leur bus a été notamment retardé par ces derniers. Au cours de l’échauffement, ils ont également été victimes de jets de bouteille. Aussi, ont-ils affiché des banderoles avec des propos dégradants visant notamment Mohamed Salah. Par ailleurs, l’entraîneur de l’Egypte, le Portugais Carlos Queiroz a, après l’élimination, déposé sa démission. Pour rappel, outre le Sénégal, le Cameroun a été qualifié après avoir battu l’Algérie par un score de 2 à 1.