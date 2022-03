Un homme a été condamné, ce lundi 14 mars 2022, à 15 ans de prison ferme par le tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi pour avoir mortellement poignardé son tailleur avec une paire de ciseaux qui a causé la mort de ce dernier. Cette condamnation a lieu lors de la session criminelle qui se déroule actuellement au tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi.

15 ans de prison à un homme pour meurtre sur son tailleur. Selon Frissons Radio, les faits remontent à 2017. Le mis en cause a commandé une tenue à son tailleur sans avoir en retour payé ce dernier. Une fois la tenue cousue, lors de sa livraison, l’accusé lui remet seulement une somme de 1000 francs CFA. Mécontent et insatisfait de la somme qu’il vient de recevoir, le tailleur se rend chez son client mais il ne l’a pas vu à la maison.

L’artisan laisse alors une commission auprès de la femme du mis en cause. De retour à la maison, cette dernière rend fidèlement compte à son mari du passage du tailleur, ce qui le met en colère. Le mari s’est rendu dans la foulée à l’atelier du tailleur et une vive altercation s’en est suivie entre les deux hommes. Le client s’est donc saisi d’une paire de ciseaux et a poignardé le tailleur. Transportée à l’hôpital, la victime est décédée à la suite de ses blessures. Interpellé par la police et déposé en prison depuis le 8 septembre 2017, l’accusé y retourne pour purger encore 10 ans derrière les barreaux.