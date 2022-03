Lors du dernier conseil des ministres, le gouvernement a pris des mesures pour maîtriser les prix de certains produits de grande consommation sur le marché. Ernest Gbaguidi, le président de l’Ong « Bénin santé et survie du consommateur » apprécie ces décisions prises par le gouvernement. Il reste cependant prudent, parce que selon lui, on pourrait assister à une autre forme d’inflation.

« Ils peuvent créer des ruptures artificielles »

« Les importateurs et les distributeurs, quand ils ne voudront pas faire appliquer les tarifs indiqués par le gouvernement, ils peuvent créer des ruptures artificielles (des produits de grande consommation). En de pareilles circonstances, on assiste à une autre forme d’inflation » a déclaré le président de l’Ong « Bénin santé et survie du consommateur » dans un entretien accordé au journal Le Matinal. Il invite donc le gouvernement à mettre en place un dispositif pour maîtriser la sortie des produits et éviter la création de rupture artificielle pour que « l’inflation ne puisse s’installer à nouveau puisqu’en matière de rupture on arrive plus à maîtriser les prix ».

Cette stratégie de rupture artificielle peut être utilisée par nos « partenaires, importateurs et distributeurs pour contourner les injonctions qui ont été données par le gouvernement » insiste Ernest Gbaguidi. L’homme espère que le gouvernement prendra d’autres mesures pour amoindrir le choc causé par la crise actuelle dont on ignore, selon lui, l’issue.