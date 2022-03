Une femme a été condamnée, ce jeudi 17 mars 2022, à 7 ans de prison ferme par le tribunal de Première instance de Deuxième Classe d’Abomey-Calavi pour avoir tué ses propres enfants, des jumeaux. C’est la 28ème affaire au rôle de la session criminelle au tribunal de Première instance de Deuxième Classe d’Abomey calavi .

7 ans de prison ferme à une femme pour meurtre de ses propres enfants, des jumeaux. Selon Frissons radio, les faits remontent à 2016. La mise en cause avait donné naissance à deux enfants, des jumeaux. Les bébés avaient deux semaines quand leur mère leur donne de fortes doses d’un médicament. Les deux nourrissons décèdent quelques jours plus tard. L’accusée les enveloppe dans un carton et se débarrasse des corps dans une brousse. Elle a été interpellée et déposée en prison depuis 2016. Lors du procès, elle n’a pas pu révéler au juge l’endroit où elle a déposé les corps de ces deux nourrissons. Ces corps restent donc introuvables jusqu’à ce jour.

Après la plaidoirie de l’avocat de la mise en cause, le ministère public dans son réquisitoire a requis contre elle 15 ans de prison pour «empoisonnement et exposition d’enfants en un lieu solitaire». Mais le tribunal n’a pas suivi le ministère public dans son réquisitoire. Le juge l’a acquittée du chef d’accusation d’«exposition d’enfants en un lieu solitaire» et la condamne à 7 ans de réclusion criminelle pour les faits d’«empoisonnement».