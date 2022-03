Cela fait maintenant plusieurs jours que le conflit en Ukraine, déclenchée par la Russie se poursuit. Les occidentaux ont réagi en condamnant l’action du gouvernement russe, mais aussi en lui imposant de dures sanctions. Cette situation n’empêche pas les puissances occidentales de penser à la Chine qui revendique Taïwan, comme faisant partie de son territoire.

Pas de discussion américaine « productive » avec la Chine

La question a été abordée lors de l’audition annuelle de la Chambre des représentants au cours de laquelle le directeur de la CIA, Williams Burns s’est exprimé. Au cours de son intervention, ce dernier a fait savoir qu’il ne pensait pas qu’il pourrait y avoir de la place pour une discussion américaine plus « productive » avec la Chine concernant Taïwan, à cause des dommages économiques subis par la Russie suite à l’invasion de l’Ukraine. « Je dirais juste analytiquement, je ne sous-estimerais pas la détermination du président Xi et des dirigeants chinois à l’égard de Taiwan » a déclaré William Burns.

Notons que ces propos du directeur de la CIA interviennent après ceux du premier ministre chinois Li Keqiang, qui avait fait part de l’engagement de Pékin à faire progresser la croissance pacifique des relations avec Taïwan. « Nous ferons progresser la croissance pacifique des relations à travers le détroit de Taïwan et la réunification de la Chine », avait-il déclaré à l’occasion de l’ouverture de la réunion annuelle du Parlement chinois, tout en soulignant l’opposition ferme de son pays « à toute activité séparatiste visant à reconnaître » l’indépendance de Taiwan « et nous nous opposons fermement à toute ingérence étrangère ».