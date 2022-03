Le vendredi 04 mars dernier, un enfant a tiré accidentellement lors d’une partie de jeu sur deux gamins de 4 et 8 ans. Après le constat effectué par les forces de l’ordre, l’un des enfants a été déclaré mort et le second grièvement blessé dans le nord de la Côte d’Ivoire. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur ce drame en Côte d’Ivoire.

Un enfant de 10 ans a causé la mort d’un de ses amis et blessé un autre au ventre au cours d’un jeu à Ouangalo, à la frontière côte d’ivoire-Burkina avec une arme artisanale. Selon les faits rapportés, des voisins se sont rendus sur les lieux après avoir entendu les coups de feu venant d’une maison. Mais malheureusement, le mal était déjà fait et les deux enfants étaient déjà à terre, l’un avec une ouverture à la tête et l’autre blessé au ventre.

Ousmane Ouattara âgé de 8 ans et Tiémoko traoré âgé de 4 ans ont donc été les victimes de ce drame issu de l’ignorance de Nouh Ouatttara âgé lui de 10 ans. Une enquête a été ouverte sur l’instruction du procureur du tribunal de première instance de Korhogo et le corps de l’enfant décédé (le plus jeune) a été rendu aux parents pour inhumation. Aucune autre information relative à la provenance de l’arme n’a été communiquée.