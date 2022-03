Le Bénin et le Hong Kong sont désormais fixés sur les différents matches de la Coupe Davis groupe 2 mondial qui démarre ce vendredi 04 mars 2022 au Tennis club du stade de l’amitié «Général Mathieu Kérékou» de Kouhounou à Cotonou. Le tirage au sort de cette compétition internationale a été effectué ce jeudi 03 mars 2022 à 24 heures du démarrage des hostilités. Ce tirage au sport a permis aux joueurs des deux pays de connaitre chacun leurs adversaires.

Concernant les confrontations, il y aura ce vendredi 04 mars 2022, en Simples, Alexis Klégou # Wong Hong Kit et Delmas N’Tcha # Wong Chak Lam Coleman et le samedi 05 mars 2022, en Double, la paire Alexis Klégou-Sylvestre Monnou va défier la paire Wong Chak Lam Coleman- Wong Hong Kit et en Simples Inversés, les férus du tennis auront droit aux duels Alexis Klégou # Wong Chak Lam Coleman et Delmas N’Tcha # Wong Hong Kit. Après les différentes affiches connues, le capitaine de l’équipe de Hong Kong, Hong Wong Kit a déclaré que lui et ses coéquipiers «sont dans un bon état d’esprit pour la compétition». Par contre, le capitaine de l’équipe du Bénin, Bruno Danhouan a affirmé que «l’état d’esprit est le même, envie de tout donner pour que le Bénin puisse être très bien représenté par les joueurs » et «de tout mettre en œuvre pour que nous puissions connaitre la victoire au soir du samedi 05 mars».

Les différentes rencontres seront dirigées par les arbitres de chaise Saidu Musa et Arinola Isa Baniré, tous deux de nationalité nigériane. Le juge-arbitre est le Français Yan Kuszak. Il faut signaler que c’est pour la première fois que le Bénin abrite la Coupe Davis groupe 2 mondial de tennis. La cérémonie d’ouverture est prévue pour ce vendredi 04 mars 2022 au Tennis club du stade de l’amitié «Général Mathieu Kérékou» de Kouhounou à Cotonou et sera suivie du premier entre Alexis Klégou et Wong Hong Kit.