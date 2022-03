Une importante quantité des pilules Paxlovid sera bientôt disponible dans toute l’Afrique, toujours dans le cadre de lutte contre le coronavirus. Un don provenant de la société pharmaceutique Pfizer suite à un protocole d’accord entre le donateur et les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC). Avec son efficacité assurée, ce vaccin permettra d’en finir avec le virus dès l’apparition des premiers symptômes.

Le jeudi 10 février, le CDC et Pfizer sont parvenus à un accord pouvant rendre la gestion de la crise sanitaire liée au coronavirus un peu plus simple. En effet, le continent africain recevra dans les jours à venir des pilules Paxlovid destinés à la lutte contre le COVID-19 qui fait ravage dans le monde entier depuis 2019. Selon un bilan réalisé par AllAfrica, l’Afrique aurait déjà atteint au jour du 11 mars 2022, 250 551 décès contre 10 417 806 cas guéris. Dans 55 pays africains, les cas confirmés de Covid-19 sont estimés à 11 297 714 et l’Afrique du Sud détient le plus grand record de cas de contamination avec 3 690 291 cas et 99 681 décès.

Depuis le lancement des vaccinations contre le virus, 256 741 258 doses de vaccin sont déjà administrées sur le continent africain. Et cette campagne de vaccination se poursuivra après la réception du vaccin qui ne devrait plus tarder d’après les dires de John Nkengasong, directeur du CDC Afrique, puisque tous les documents de ce nouvel accord sont déjà entre les mains du bureau juridique de l’Union africaine. Une annonce officielle sera ensuite faite avant l’arrivée des lots de Paxlovid, qui pour information sont administrés aux personnes suspectées d’avoir contracté le virus peu après l’apparition des symptômes. Avec une efficacité de près de 90 %, Paxlovid est légèrement au-dessus du Placedo, et est utilisé dans la prévention de l’hospitalisation chez les personnes adultes montrant un risque élevé de maladie grave.