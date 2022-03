La candidate démocrate à la présidentielle de 2016, Hillary Clinton a déclaré qu’elle présentait des symptômes bénins et que son mari, Bill Clinton, avait été testé négatif pour le virus. Sur les réseaux sociaux, l’ancienne candidate démocrate à la présidentielle a déclaré qu’elle « se sentait bien » et que l’ancien président Bill Clinton était en quarantaine jusqu’à ce qu’elle soit guérie.

«Je suis plus que jamais reconnaissante pour la protection que les vaccins peuvent offrir contre les maladies graves. Faites-vous vacciner et n’oubliez pas les doses de rappel si ce n’est pas déjà fait ! » a affirmé Mme Clinton. Le résultat positif du test de Clinton est survenu le même jour que la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki , a annoncé qu’elle n’accompagnerait pas le président Joe Biden lors de son prochain voyage en Europe parce qu’elle avait été testée positive pour le virus plus tôt dans la journée.

Il y a 10 jours, l’ancien président Barack Obama a affirmé avoir été testé positif : « Je viens d’être testé positif au COVID. J’ai la gorge qui gratte depuis quelques jours, mais je me sens bien autrement. Michelle et moi sommes reconnaissants d’avoir été vaccinés, et elle a été testée négative. C’est un rappel pour se faire vacciner si ce n’est pas déjà fait, même si les cas diminuent » a laissé savoir l’ancien président américain.