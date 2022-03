Depuis février, Snoop Dogg a pris le contrôle du mythique label Death Row Records. Label qui a vu passer la crème de la crème du rap américain dont le légendaire 2pac Shakur. Des rumeurs annoncaient qu’il n’aurait pas accès à plusieurs classiques de Death Row, y compris plusieurs albums de Dr. Dre et 2Pac. Mais Snoop Dogg a voulu clarifier la situation et expliquer de quoi il s’agit réellement.

Dans une récente interview avec TIDAL, Snoop Dogg a expliqué ce que signifie exactement posséder la marque Death Row : « Contrôler la marque signifie que j’ai toutes les pièces dont j’ai besoin pour faire ce que je dois faire, des maîtres à l’édition, à la propriété intellectuelle, à l’étiquette, au logo, à tout… Quant aux masters de 2Pac, ils lui sont revenus l’année dernière… Mais j’ai une excellente relation avec sa succession, et je suis à peu près sûr que nous allons pouvoir trouver une solution… pour continuer certaines activités de Death Row 2Pac maintenant que Snoop Dogg contrôle Death Row. Même chose avec Dr. Dre et The Chronic . J’ai l’album The Chronic . J’ai eu Doggystyle , Tha Doggfather , Murder Was the Case , Dogg Food , Above the Rim . J’ai tous ces disques. » a expliqué Snoop Dogg. De quoi ravir les fans du gangsta rap et de la « west coast ».