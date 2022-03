Une enquête menée au sein de l’association des gendarmes du Sénégal a permis de découvrir un détournement à grande échelle. Abdou Kalidou Kanté et Oumar Thiaw ont été arrêtés depuis la semaine dernière pour avoir puisé dans la caisse de l’Amicale de la coopérative d’habitat de la 47ème promotion d’élèves gendarmes. Les accusés auraient déjà dépensé plus de la moitié de la somme détournée.



La coopérative d’habitat de la 47ème promotion d’élèves gendarmes au sénégal avait initié la cotisation d’un montant de 11000 FCFA par mois, pour l’acquisition d’un site. Au bout de deux ans, le montant total réuni s’élevait à 75.083.000 FCFA. Mais quelques soupçons sur la gestion des fonds ont poussé certains membres de la coopérative à déposer une plainte auprès de la Sûreté Urbaine (SU). Il n’a pas fallu beaucoup de temps avant de découvrir que deux gendarmes identifiés comme étant Abdou Kalidou Kanté et Oumar Thiaw prélevaient dans le compte commun.



Avec le cachet du promoteur immobilier Pape Abdoulaye Ndiaye, Kanté avait réussi à réaliser de fausses décharges à hauteur de 25.000.000 et 2.000.000 de FCFA ainsi que de faux autres documents. Sur les plus de 50 millions détournés, Abdou Kanté avait retiré 52.1330.000 FCFA et utilisé 43.000.000 FCFA, Oumar quant à lui avait pris 17.930.000FCFA et dépensé 7.700.000 FCFA.