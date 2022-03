L’affaire relative au viol suivi de grossesse dont aurait fait l’objet la Miss Sénégal 2020, Ndèye Fatima Dione continue de défrayer la chronique dans le pays. Les responsables à l’organisation de ce concours de beauté ne veulent visiblement pas se laisser faire et ont engagé des actions en justice pour laver leur honneur. Selon des informations rapportées par les médias sénégalais, la présidente du Comité d’organisation de Miss Sénégal, Aminata Badiane, était dans les locaux de la Brigade des mœurs ce mercredi.

« Menace de mort… »

Elle a été entendue à cause de la plainte qu’elle a formulée contre l’administratrice de «Femme Chic», «Mamico», l’acteur Kader Gadji et X. La femme accuse les différentes personnes visées par la plainte de mise en danger de la personne d’autrui, menaces de mort, diffamation et injures publiques, diffusion de fausses nouvelles et association de malfaiteurs. Le coordonnateur du Comité d’organisation de ce concours de beauté est également dans la même démarche devant la justice sénégalaise.

Accusée de diffamation

Selon une sortie médiatique effectuée par son avocat Me Patrick Kabou, la lauréate du concours qui est au cœur de l’affaire sera visée par une plainte pour diffamation et préjudice moral. « Il y a des éléments qui prouvent que ce que disait madame la Miss Sénégal (2020), c’était une pure invention. Mais, cela a mis mal à l’aise beaucoup de personnes et ça a affecté aussi mon client parce qu’il a été cité en disant qu’elle a passé la nuit chez le coordonnateur. », a déclaré l’avocat au cours de son passage sur les ondes d’iRadio.