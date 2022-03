Une découverte très peu ordinaire a été effectuée dimanche dernier dans une forêt de Champs-sur-Marne en Seine-et-Marne en France. Selon les informations rapportées par Actu-17, il s’agit d’un squelette qui a été découvert par un adolescent. A en croire les précisions du Parquet et de la police de Meaux, il ne resterait plus que des ossements de cette dépouille. On retient également que le squelette est recouvert de vêtements en décomposition.

Une autopsie dans les prochains jours

Pour l’heure, l’âge ni l’identité du défunt ne sont pas encore identifiés. Ce qui est tout de même remarquable sur ce squelette est le trou d’environ dix centimètres découvert à l’arrière du crâne du cadavre. « Le corps va faire l’objet d’une autopsie et analyses médico-légales approfondies », a formellement annoncé la la procureur de Meaux Laureline Peyrefitte. Le parquet fait également observer que pour le moment, aucun lien n’est établi avec une inquiétante disparition même si les vérifications sont toujours en cours. Une enquête a été ouverte par la brigade de sûreté urbaine (BSU) du commissariat de Noisiel.