Alors qu’une troisième guerre mondiale plane sur l’humanité avec la situation en Ukraine, certains pays continuent de traîner les séquelles de la Seconde Guerre mondiale. Des bombes larguées par des avions militaires gisent encore sous le sol français. Ce dimanche 6 mars, une équipe de démineurs va désamorcer une bombe aérienne, larguée par les Britanniques au cours de la guerre dans la ville de Calais. La bombe contenant 88 kilos d’explosifs a été découverte lors des travaux de terrassement d’un parking.

Pour des raisons de sécurité, les autorités ont défini un périmètre de 400m comme zone d’exclusion autour de la bombe et ceci dès 8h45 alors que l’opération elle-même commence à 9h. « Ce périmètre recouvre la partie sud du port de Calais, l’entreprise Alcatel, l’entreprise Nexans, 4 habitations, une partie du bassin Carnot et des axes routiers », a déclaré la préfecture du Pas-de-Calais dans un communiqué. Tous les déplacements dans ce périmètre, même à pied sont interdits. Dans les airs également, les vols sont soumis à des restrictions de distance et d’altitude au-dessus de la ville. Les autorités municipales ont chargé les forces de l’ordre de vérifier l’évacuation du périmètre.

Une autre bombe de 250 Kilos

Le 23 février, un autre bombe aérienne américaine de la Seconde guerre mondiale découverte à Grussenheim, un village haut-rhinois, sous une dalle d’un ancien hangar à tabac en de novembre 2021, et contenant 250 kilos d’explosif a été neutralisé. Lundi dernier, 28 février, une autre bombe de la seconde guerre, a été découverte près de la gare de Luxembourg perturbant pendant quelques moment la circulation ferroviaire. Plusieurs autres bombes ont été découvertes à plusieurs endroits du pays.