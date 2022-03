Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré mardi que l’utilisation d’armes nucléaires en Ukraine est possible en cas de menace « existentielle » pour le pays, selon la doctrine de sécurité nationale de la Russie. « Nous avons une doctrine de sécurité intérieure, vous pouvez lire toutes les raisons pour lesquelles les armes nucléaires sont utilisées. Donc, si c’est une menace existentielle pour notre pays, alors elles peuvent être utilisées conformément à notre doctrine », a déclaré le porte-parole de présidence russe.

« Il y a un certain nombre d’autres raisons qui ont été mentionnées dans ce texte », a-t-il déclaré dans une interview à CNN lorsqu’on lui a demandé si l’utilisation d’armes nucléaires par la Russie pouvait être complètement exclue dans cette guerre. Le Russie a déjà affirmé le week-end avoir utilisé pour la première de l’histoire d’une guerre, un missile hypersonique, qui défie tous les systèmes de défense aérienne. Dans un rapport la semaine dernière, les États-Unis avaient indiqué qu’ils pensent que la Russie pourrait utiliser l’arme nucléaire si l’offensive en Ukraine se prolonge, d’après une évaluation de la Defense Intelligence Agency.

La Russie s’appuiera sur sa dissuasion nucléaire

Le lieutenant-général Scott Berrier, directeur de l’agence, a détaillé l’évaluation dans un rapport sur les menaces mondiales. « Alors que cette guerre et ses conséquences affaiblissent lentement la force conventionnelle russe, la Russie s’appuiera probablement de plus en plus sur sa dissuasion nucléaire », a-t-il écrit. Les débats sur la façon dont le président russe Vladimir Poutine utiliserait des armes nucléaires se sont intensifiés depuis qu’il a ordonné à ses forces de dissuasion de se mettre en « service de combat spécial » fin février. À l’époque, il imputait sa décision aux déclarations agressives de l’Occident sur la Russie.