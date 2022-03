Au Bénin, le conseil des ministres de ce mercredi 09 mars 2022, a autorisé la signature de l’accord de subvention pour le développement et la facilitation de mise en œuvre d’un compact concomitant du Millenium Challenge Corporation (MCC). Ceci permettra d’appuyer la réalisation des études préliminaires de faisabilité technique, des évaluations environnementales et sociales de même que les plans d’atténuation des impacts relevés.

Pour promouvoir l’intégration économique et l’accroissement du commerce régional

Le ministre du Développement et de la Coordination de l’Action gouvernementale Abdoulaye Bio Tchané et ses homologues de l’économe (Romuald Wadagni) et des transports (Hervé Hêhomey) ont été instruits aux fins d’exécuter les diligences nécessaires à la mise en œuvre effective des dispositions de l’accord qui va permettre au Bénin de disposer d’un document juridique régissant ce partenariat pendant la phase préliminaire.

En effet, le Bénin a été déclaré éligible pour bénéficier du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, via le Millenium Challenge Corporation (MCC) , d’un potentiel accord régional (compact concomitant) aux fins d’appuyer certains projets dans le domaine des transports. Ces projets ont pour but de promouvoir l’intégration économique et l’accroissement du commerce régional ainsi que la collaboration transfrontalière entre le Bénin et le Niger.