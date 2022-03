Au départ pour le transport des hommes et des biens, les voitures utilisées étaient équipées de moteurs thermiques. Au fil du temps et face aux défis auxquels le monde entier est confronté, les constructeurs automobiles ont dû penser à revoir les différents types de motorisation. C’est ainsi que les véhicules ou voitures « hybrides » ont vu le jour. Le tout premier modèle grand public sort dans les années 90, plus précisément en 1997. À la différence des voitures qui étaient utilisées auparavant, un véhicule hybride fait appel à différentes sources d’énergies pour se déplacer.

À l’heure où la lutte contre le réchauffement climatique est un défi pour notre planète, les voitures hybrides apportent une solution contre l’émission des gaz à effet de serre. Dans les prochaines lignes, nous donnerons plus de détails sur les voitures hybrides et leur fonctionnement.

Qu’est-ce qu’un véhicule hybride ?

Une voiture hybride est composée de deux types de moteur : un moteur thermique et un moteur électrique. Ce type de modèle a ainsi recourt à deux sources d’énergie : au carburant et à l’électricité.

Une voiture hybride possède ainsi :

un ou plusieurs moteur(s) électrique(s) ;

un moteur thermique (généralement un moteur essence) ;

une batterie de traction ;

un ordinateur.

Comment l’ensemble de ces éléments interagissent entre eux pour permettre à la voiture de se déplacer ? Au cours du démarrage du véhicule hybride ou pendant que l’accélérateur est sollicité, le moteur électrique se substitue au moteur thermique. Cela permet au véhicule de réagir plus vite. C’est également le moteur électrique qui produit l’énergie suffisante qui va alimenter la batterie et la recharger au moment où le conducteur freine ou ralentit.

Quant à la batterie de traction contenue dans le véhicule hybride, elle permet d’alimenter le moteur électrique. L’ordinateur intervient comment un outil qui analyse les commandes lancées par le conducteur et les exécutent en prenant le soin de faire des vérifications au niveau de l’énergie disponible. Il veille à optimiser l’usage du moteur thermique ce qui va agir positivement sur la consommation de carburant.

Les avantages d’une voiture hybride

La voiture hybride comporte de nombreux avantages, à commencer par une consommation de carburant réduite.

C’est notamment grâce à l’assistance du moteur électrique. Il est ainsi sollicité en agglomération, dans les zones 30 ou en zone piétonne, contrairement au moteur thermique qui est utilisé dans les zones à plus grande vitesse.

La voiture hybride comporte aussi d’autres avantages :

Une plus faible émission de gaz à effet de serre.

Une utilisation de l’énergie cinétique des freinages et décélérations,

Un confort de conduite en ville à basse vitesse

Moins d’entretien à effectuer sur ce type de véhicule

Bon à Savoir :

Utiliser un véhicule hybride offre certains avantages :

le coût de l’entretien qui est relativement bas ;

la réduction de la consommation de carburant réduite ;

la grande durée du véhicule hybride contrairement à un véhicule thermique classique.

Les différents types de voitures hybrides

Il existe plusieurs types de véhicule hybride :

Les voitures hybrides rechargeables

Les voitures hybrides non rechargeables

Les deux utilisent un moteur thermique ainsi qu’un moteur électrique se rechargeant via le freinage régénératif.

Cependant, le moteur électrique d’une voiture hybride rechargeable est plus puissant, sa batterie a une capacité plus importante et il elle dispose d’une prise permettant d’être rechargée sur le réseau électrique.

Or qu’une voiture hybride non-rechargeable détient une batterie de plus faible capacité, une autonomie électrique limitée à quelques kilomètres et une vitesse maximale d’utilisation tournant autour de 50 km/h.