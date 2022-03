Les sanctions imposées à la Russie, depuis le début de son offensive en Ukraine ont placé le milliardaire et propriétaire du club anglais de football, Chelsea FC, Roman Abramovitch dans une situation difficile. L’homme d’affaires jugé par les pays occidentaux, proche du président russe Vladimir Poutine, fait l’objet de plusieurs mesures. La situation l’a donc amené à mettre son club en vente.

Il a fait une offre de 3,1 milliards de dollars

Depuis, la presse a fait cas de plusieurs milliardaires qui se sont positionnés pour acheter le club. Au nombre de ces derniers, se trouve le milliardaire ghanéen Bernard Antwi Boasiako, propriétaire d’une mine d’or. Agé de 45 ans, l’homme également connu dans la sphère de la politique ghanéenne a fait une offre de 3,1 milliards de dollars pour racheter le Chelsea FC. Le moins qu’on puisse dire c’est que l’offre faite par Bernard Antwi Boasiako n’est pas une blague et il l’a fait savoir dans un entretien accordé sur la chaîne Tv3 Ghana.

« Je ne veux pas trop parler »

« Alors est-ce que l’argent est censé être donné, détenu par des anges ou des fantômes ? En ce moment, nous enchérissons donc je ne veux pas trop parler. Mes avocats et mes financiers vont tellement une fois qu’ils auront tout fini, il y aura plus de détails. Et je ne suis pas la seule personne [enchérissant] donc je ne veux pas trop parler. Une fois qu’ils auront conclu, et je vais m’asseoir avec mon équipe pour en discuter » a-t-il déclaré, tout en soulignant qu’il est le seul africain à manifester un intérêt pour racheter le club.

Notons que le milliardaire ghanéen a déjà un plan pour le club anglais. Ainsi, il compte faire signer Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, s’il achète le club. « Si je deviens propriétaire, je veux le joueur brésilien du Real Madrid, Vinicius Jr – et vendre Romelu Lukaku. Je parlerai avec Manchester United pour voir si je peux aussi acheter Cristiano Ronaldo pour Chelsea. Je regarderais aussi la signature de Lionel Messi ». Pour rappel, au nombre des milliardaires qui se sont manifestés pour le rachat de Chelsea FC se trouve Woody Johnson, un partisan de l’ancien président américain Donald Trump.