Les forces armées maliennes continuent leur offensive contre les terroristes à l’intérieur du pays. Après une forte riposte avec deux différents groupes terroristes à Boni et à Tessit, les FAMa ont réussi à mettre la main sur plusieurs des assaillants. Mais malheureusement dans le camp des militaires quatre morts sont déplorés et plusieurs autres blessés. Une fois de plus le chef des militaires, l’État-major général a réitéré l’engagement des soldats à mettre fin à toutes les opérations des rebelles dans le pays.

Dans un communiqué, l’État-major général a fait l’état des dernières opérations effectuées contre les terroristes au Mali. Dans la journée du lundi 21 mars aux environ de 11 h, une patrouille de l’armée malienne menant une offensive à Boni, serait tombée dans une embuscade. Un bilan de 2 morts et 7 blessés est établi du côté de l’armée et 13 assaillants et 2 terroristes ont été interpellés. L’attaque qui a lieu au poste de Tessit vers 13 h, a quant à elle fait 2 morts et 10 blessés au niveau des FAMa et 9 morts plusieurs blessés chez les terroristes.

Aussi, plusieurs autres terroristes ont été interceptés et anéantis grâce à une intervention aérienne. Au total, l’armée malienne a perdu 4 soldats et enregistré 17 blessés dans les deux attaques terroristes. Une forte perte pour les forces armées maliennes malgré la riposte vigoureuse pour repousser les attaques. Mais selon le communiqué de l’État-major général, l’armée reste pourtant très déterminée dans sa lutte pour le ratissage et le nettoyage des secteurs. Et il rassure la population à compter sur l’engagement total des FAMa, et les appelle par la même occasion à maintenir le calme.