Au Mali, les autorités de la transition ont été directement indexées par deux communiqués de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA). Ces deux groupes armés ne sont pas allés par quatre chemins pour déclarer que le Lieutenant-colonel Assimi Goita et ses collaborateurs sont de « mauvaise foi ». Ces anciens rebelles se sont notamment offusqué contre les prises de positions de certains membres du gouvernement par rapport à l’accord de paix qui les lie au gouvernement malien.

Pas de progrès selon la CMA

A travers le communiqué rendu public ce jeudi 3 mars, la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) a fait savoir qu’elle « regrette l’absence totale de progrès dans la mise en œuvre de l’accord ». Aussi, souhaite-t-elle connaître de façon claire les réelles intentions des nouvelles autorités maliennes sur cet accord de paix. Ces ex rebelles « invitent le gouvernement à clarifier instamment et de façon claire et officielle sa position définitive ».

Le premier-ministre demande la relecture de l’accord

Rappelons que la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) est un creuset qui regroupe les touareg et nationalistes arabes. Avec l’État central, les responsables de la CMA avaient signé un accord de paix après les insurrections indépendantiste et djihadiste en 2012. Notons que le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga avait demandé que certaines parties de l’accord soient rediscutées.