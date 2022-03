Diego Maradona, la star argentine du football continue de faire parler de lui. Le 25 novembre 2020, la légende du sport roi s’est éteinte laissant ses fans dans la détresse et sans voix. Il avait fêté quelques semaines plus tôt son soixantième anniversaire. Après la décès de la star, de nombreuses révélations ont été faites dans la presse. Parmi elles, Mavys Alvarez Rego, jeune Cubaine qui avait une liaison avec la star du football l’accusait ainsi que son entourage, de violences et d’abus. La justice argentine vient de trancher.

L’affaire de la cubaine Mavys Alvarez Rego, a été appelée hier par la justice argentine. La cubaine qui confie avoir eu une relation qui aurait duré 4 à 5 ans avec la star du ballon rond avait fait de troublantes révélations sur la star et des personnes de son entourage. Après une plainte déposée au prime abord par une ONG, elle a été écoutée par la justice argentine en Novembre dernier. Elle n’avait que 16 ans lorsqu’elle a fait la rencontre de la légende du football qui lui était dans la quarantaine.

Aujourd’hui Mavys Alvarez Rego est mère de deux enfants qui résident aux Etats-Unis. Au cours de son audition la cubaine révélait que Maradona l’a poussé à consommer de la cocaïne et que finalement elle en était devenue dépendante. Sa relation avec la star a connu des moments de violences et même d’agression sexuelle selon ses confidence. Hier jeudi, l’affaire dans laquelle l’ancienne gloire du football argentin a connu a été classée par la justice argentine qui estime que le décès de Diego Maradona avait « éteint » l’action judiciaire sur les accusation de la cubaine. Comme on peut s’y attendre, la défense a annoncé qu’elle interjetait appel.