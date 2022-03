Six militants du candidat du parti d’extrême droite français Reconquête, Éric Zemmour, ont eu une grande frayeur. En effet, ces derniers et trois adolescents âgés de 11 à 15 ans qui les accompagnaient, ont été aspergés d’essence par des individus en voiture. Les faits se sont déroulés dans la soirée d’hier vendredi 18 mars 2022, dans le département de l’Essonne aux environs de 19 heures. Dans le cadre de cette affaire, une arrestation a eu lieu ce samedi 19 mars 2022. Par ailleurs, le commissariat d’Arpajon a reçu une plainte toujours concernant cette dernière.

« Le passager les a aspergés d’une grande quantité d’essence »

Au moment des faits, les six militants ainsi que les trois adolescents qui se trouvaient sur les lieux avec les drapeaux tricolores avaient déployé une banderole au-dessus de la francilienne dans la commune de Linas. Selon les informations de Stefan Milosevic, conseiller municipal à Montgeron et référent de Reconquête dans le département de l’Essonne : « Une voiture avec deux individus à l’intérieur est arrivée à leur hauteur. Le conducteur a décéléré en passant devant eux et le passager les a aspergés d’une grande quantité d’essence. Même leurs sous-vêtements étaient imbibés ». Cependant, après l’arrivée des agents de la police municipale, le véhicule des agresseurs est revenu et une course-poursuite a commencé avec les policiers.

Eric Zemmour avait reçu un œuf sur la tête

Notons qu’une enquête a été ouverte et se poursuit dans cette affaire. D’après une source policière, une personne a été interpellée ce samedi. Pour rappel, cette agression à l’essence visant les militants d’Éric Zemmour intervient une semaine après que le polémiste d’extrême-droite ait reçu un œuf sur la tête. Les faits s’étaient produits le samedi 12 mars dernier, lors d’un déplacement dans le Tarn-et-Garonne. Éric Zemmour avait réagi à l’incident en déclarant : « On voit de quel côté est la violence, il y a des gens qui ne supportent pas le débat démocratique ».