Eric Zemmour envisage la création d’un nouveau ministère s’il devenait président de la France. Le candidat à la prochaine élection présidentielle a profité de son passage sur 19.45 de M6 pour annoncer la création du «Ministère de la Rémigration». Le rôle de ce département ministériel serait ainsi d’«arrêter» l’immigration «illégale» et «légale». Pour l’ancien polémiste français, ce ministère réservera un traitement spécial aux «clandestins», «délinquants», «criminels», et « fichés S».

«Pendant des années, j’ai parlé de grand remplacement, et on m’a dit que ça n’existait pas, que c’était une thèse complotiste. En vérité, c’est le remplacement de nos modes de vie», a-t-il poursuivi en indiquant qu’il s’agit du renvoi systématique des étrangers qui ne sont plus « tolérables en France ».

Moins de 10% des intentions de vote

Notons qu’Eric Zemmour renoue avec ce discours dans un contexte où l’homme politique français connaît un déclin dans les sondages. En effet, une étude d’opinion OpinionWay pour Les Echos rendue publique ce lundi vient même le placer sous la barre des 10%. Il a en effet obtenu 9 % des intentions de vote lors du premier tour des élections législatives. Par rapport à la précédente série de sondages, l’ancien journaliste a perdu deux points. Alors qu’il avait connu une légère hausse à la mi-février, il connaît désormais sa plus faible performance depuis son entrée sur la scène politique.