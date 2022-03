Huit ans après les débuts dans la bande dessinée de la super-héroïne musulmane la plus en vue de Marvel, Kamala Khan est enfin prête à rejoindre l’univers cinématographique Marvel. La franchise médiatique américaine a dévoilé cette semaine une nouvelle super-héroïne, et elle ne ressemble pas à beaucoup de ses collègues combattants du crime. La franchise a révélé sa première adolescente sud-asiatique américaine en tant que star de sa prochaine série intitulée « Miss Marvel ».

La bande d’annonce officielle de « Miss Marvel » est sortei mardi et montrait Kamala Khan, une Pakistanaise américaine de 16 ans, qui avait du mal à s’intégrer à l’école et à la maison. Elle passe ses journées à rêver constamment de super-héros, son préféré étant Captain Marvel et les Avengers, pour se rendre compte un jour qu’elle-même en est une. Khan, joué par l’actrice Iman Vellani, a la capacité inhumaine de modifier la forme et la taille avec une « attitude idéaliste autant que tout pouvoir pour rendre le monde meilleur », selon Marvel.

Kamala peut atteindre des hauteurs gigantesques

Ainsi, Kamala peut se réduire à une petite taille, atteindre des hauteurs gigantesques, ou même simplement faire un gros poing pour donner un coup de poing énorme. Elle appelle ce type de transformation « embiggening », un mot qu’elle a contribué à faire entrer dans le dictionnaire Merriam-Webster en 2018. La bande-annonce montre Khan luttant pour jongler avec plusieurs identités, allant d’une lycéenne confrontée à des intimidateurs à la fréquentation d’une mosquée pour prier aux côtés de sa famille.

Disponible à partir du 8 juin prochain

Elle découvre bientôt qu’elle a des pouvoirs cosmiques, car elle est capable de lancer des explosions d’énergie à partir de ses bracelets et finit par obtenir le costume emblématique rouge et bleu. Vellani a obtenu le rôle-titre après une recherche approfondie par Marvel Studios, selon Variety, et elle est rejointe par un casting également composé d’acteurs sud-asiatiques. Saagar Shaikh joue le frère aîné de Khan tandis que Mohan Kapur et Zenobia Shroff jouent les parents de Khan. « Miss Marvel » sera disponible sur Disney+ à partir du 8 juin prochain.