Le milliardaire nigérian Aliko Dangote a procédé mercredi 23 mars dernier à l’inauguration de son usine de production d’engrais pour l’Afrique. Une grande opportunité pour le Nigeria, l’Afrique et aussi pour d’autres pays à l’international en cette période marquée par la guerre russo-ukrainienne. Cette nouvelle usine de production basée au Nigeria vient réduire ainsi les importations et se positionner à la tête des autres usines de fabrication d’engrais et d’urée exerçant déjà dans le pays.

Conçue pour produire 3 millions de tonnes d’urée par an, l’usine de production d’urée et de fabrication d’engrais Dangote Fertilizer est établie dans la zone franche de Lekki dans l’État de Lagos au Nigeria et se situe sur 500 hectares, à un coût de 2,5 milliards de dollars. Sa capacité de production dépasse largement celle des autres producteurs majeurs d’engrais du Nigeria comme Notore qui produit 500 000 tonnes d’urée par an et la société singapourienne Indorama Eleme Petrochemicals Ltd, qui passera bientôt à un taux de production annuelle de 2,8 millions de tonnes.

Selon le patron de Dangote Fertilizer, Aliko Dangote, toute la production d’engrais de cette grande usine sera destinée aux marchés africains et étrangers. « La nouvelle usine rendra le Nigeria autosuffisant dans la production d’engrais avec une capacité excédentaire pour exporter vers d’autres marchés africains et certains marchés comme les Etats-Unis, le Brésil, l’Inde et le Mexique ». Une grande nouvelle qui tombe juste après que le ministère russe du Commerce et de l’industrie a décidé au début du mois de suspendre temporairement les exportations venant des producteurs d’engrais du pays PhosAgro, Uralchem et Eurochem.

Désormais, l’Afrique ne dépendra plus uniquement de la Russe dont le taux d’exportations d’engrais représente 13 % de la production mondiale. Cela représente également pour le milliardaire nigérian une importante source de revenue qui pourra encore l’élever à un rang supérieur dans le classement des hommes les plus riches au monde après son dernier exploit. En effet, dans les derniers classements de Bloomberg, Aliko Dangote a considérablement remonté dans le classement passant de la 100e place, à la 71e place avec une fortune qui s’élève à 20,1 milliards de dollars.