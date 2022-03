Le richissime Nigérian Aliko Dangote est désormais lancé dans la lutte contre la malnutrition sévère et aiguë qui se fait remarquer au Nigeria et dans le monde entier. Dans les jours à venir, l’homme d’affaire international pourrait entrer dans une étroite collaboration avec le gouvernement ainsi qu’avec des collectivités locales et des producteurs locaux d’aliments thérapeutiques, pour mener à bien sa lutte. Dangote est déterminé à réaliser l’une des visions de son défunt frère.

Le mardi 08 mars, Aliko Dangote avait assisté à la cérémonie d’inauguration d’une usine spécialisée dans la production de produits destinés à la réhabilitation des enfants à partir de 6 mois et des adultes souffrant de malnutrition aiguë et sévère (RUTF) au Nigeria, Kano. Le principal objectif poursuivi par le milliardaire nigérian est de « mettre fin au fléau de la malnutrition aiguë sévère » en garantissant un approvisionnement adéquat directement aux centres de soins de santé primaires qui opèrent dans le domaine de la malnutrition sévère et aiguë sur des bases durables.

Il a également fait savoir au cours de l’ouverture d’autres raisons principales comme la vulnérabilité des enfants face à la faim et à la malnutrition dans le monde ainsi que l’amélioration de la vie des enfants grâce aux investissements dans le domaine de la santé, l’éducation et l’autonomisation économique. Et avec la forte contribution de la Fondation Aliko Dangote (ADF), Dangote compte bien réduire le nombre de vies liées à la malnutrition et à la maladie.

L’homme d’affaires a d’ailleurs tenu a fait savoir le bonheur que cette réalisation lui procure du fait d’avoir participé à cet événement qui tenait vraiment à cœur pour son défunt frère. « Je félicite le conseil d’administration et la direction de l’entreprise pour l’initiative audacieuse de construire cette nouvelle et massive usine dédiée à la fabrication d’ATPE qui révolutionnera la lutte contre la faim et la malnutrition aiguë rare au Nigeria. (…) Je me souviens de feu mon frère Alhaji Sani qui m’a dit qu’il allait commencer la production locale d’ATPE à Kano pour compléter les efforts de l’entreprise dans la lutte contre la malnutrition au Nigeria. Je suis heureux que sa vision se soit concrétisée aujourd’hui ».