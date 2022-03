Depuis le début de la guerre en Ukraine menée par la Russie, plusieurs pays occidentaux ont réagi en condamnant l’action du président Vladimir Poutine. Celui-ci avait décidé le jeudi 24 février d’entreprendre une action militaire en Ukraine, sur demande, d’après lui, des dirigeants des régions séparatistes du Donbass.

La sortie progressive d’une partie des banques russes du système Swift

Suite à l’entrée des troupes russes sur le territoire ukrainien, les puissances occidentales ont réagi en imposant des sanctions, notamment sur le plan économique et financier. Au nombre de ces dernières figurent le gel des avoirs des personnalités proches du Kremlin, la sortie progressive d’une partie des banques russes du système interbancaire Swift et l’interdiction pour Moscou d’avoir accès à certains marchés de capitaux. En plus de ces sanctions, s’ajoute la décision des Etats-Unis et de l’Europe de bloquer les avoirs de la banque centrale russe en Occident. Face à ces sanctions, la Russie avait dit s’y être préparée.

Ils sont accusés d’être des « agents du renseignement »

Selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov : « Les sanctions sont très sérieuses. Il s’agit de plusieurs trains de sanctions adoptés depuis quelques jours. Mais nous nous y sommes préparés sérieusement et d’avance, et elles se sont avérées prévisibles dans une grande partie ». C’est dans ce contexte de crise ukrainienne, qu’une douzaine de diplomates russes a été expulsée par les Etats-Unis. C’était hier lundi 28 janvier 2022, que les USA ont donné l’information, précisant que ceux-ci sont accusés d’être des « agents du renseignement » engagés dans l’espionnage. D’après un communiqué de la mission américaine auprès des Nations Unies, les diplomates russes mis en cause « ont abusé de leurs privilèges de résidence aux États-Unis en se livrant à des activités d’espionnage qui nuisent à notre sécurité nationale ».

Applis LNT : Android - Iphone