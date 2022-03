L’État-major de l’armée sénégalaise à travers les médias, a rendu publique les informations relatives aux diverses opérations menées contre les rebelles du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (Mfdc). Un bilan satisfaisant pour les forces armées à l’issue des opérations de démantèlement des bases rebelles à l’intérieur du Sénégal, a été établi. Plusieurs bases rebelles ont été détruites et beaucoup de rebelles ont été tués depuis l’ouverture de cette chasse aux rebelles. Loin d’être à la fin des traques, l’armée sénégalaise rassure toute la population sur sa détermination dans cette lutte pour la sécurisation et la libre circulation des biens et des personnes.

Depuis le 13 mars dernier, l’armée sénégalaise avait lancé sur toute l’étendue du territoire sénégalais, une grande opération de démantèlement de la faction du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (Mfdc) dirigé par le chef Salif Sadio. Plus d’une semaine après quelques hostilités, l’armée a tenu à livrer son premier bilan. Ainsi, selon l’état-major, à la date du 22 mars 2022, les bases rebelles de Bakingaye, Djilanfale, Guikess, Katama, Katinoro, Karounor, Tampindo/Kanfounda et Younor sont entièrement détruites ou occupées.

Au cours des opérations, certains rebelles auraient pris la fuite selon la Division de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa) et dans cette précipitation pour s’échapper, une importante quantité d’armes et de munitions de guerre, des matériels divers et surtout des véhicules volés et gardés depuis plusieurs années ont été abandonnés sur place. Aussi, plusieurs autres rebelles ont été tués et parfois dans leurs bunkers. En ce qui concerne les rebelles en fuite, le Colonel Vasse et ses services ont annoncé qu’ils seront traqués jusque dans leurs derniers retranchements, que ça soit à l’intérieur du territoire national ou partout ailleurs.

Toujours engagée dans cette lutte pour la sécurisation des personnes et des biens, l’armée rassure les populations sur leur détermination, à accomplir leur mission régalienne de préservation de l’intégrité du territoire national et compte en retour sur l’entière collaboration de la population. Pour rappel, l’État-major et ses éléments accusent les rebelles du Mfdc de mener des activités criminelles comme la culture du chanvre indien à très grande échelle, la coupe et le trafic illicites de bois le long de la frontière dans le nord-Sindian, et sont désormais plus qu’engagés pour y mettre fin.