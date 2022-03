La soirée de la cérémonie des Oscars 2022, qui a eu lieu hier dimanche 27 mars 2022, restera gravée dans les mémoires. Le célèbre acteur américain Will Smith avait réagi à une blague faite par le comédien et humoriste Chris Rock sur son épouse Jada Pinkett, en giflant celui-ci. Il s’agissait d’une blague sur la maladie de cette dernière, l’alopécie. Au moment où Will Smith est retourné à sa place, il avait lancé à l’humoriste : « Ne prononce pas le nom de ma femme dans ta p*ta*n de bouche ! ».

« Nous avons officiellement entamé un examen formel de l’incident »

La gifle donnée par Will Smith à Chris Rock a fait réagir l’Académie des arts et des sciences du cinéma, organisatrice de la cérémonie des Oscars. Après avoir condamné les actes de Will Smith, elle a décidé suite à une réunion d’urgence du conseil d’administration d’ouvrir une enquête sur cet incident. « L’Académie condamne les actions de M. Smith lors du spectacle d’hier soir. Nous avons officiellement entamé un examen formel de l’incident et nous envisagerons d’autres actions et conséquences conformément à nos règlements, à nos normes de conduite et à la loi californienne » a indiqué l’Académie dans un communiqué publié ce lundi 28 mars 2022.

L’humoriste s’était moqué de Jada Pinkett en 2016

Toujours concernant cette affaire, l’actrice américaine Whoopi Goldberg a indiqué sur le plateau de l’émission The View, que Will Smith gardera son Oscar, même si son action aura forcément des conséquences. Notons qu’après avoir giflé Chris Rock, Will Smith avait présenté ses excuses. « Je veux m’excuser auprès de l’Académie (…) L’amour vous fait faire des choses folles » a-t-il déclaré après avoir reçu son prix. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que Chris Rock fait une blague sur Jada Pinkett. En 2016, l’humoriste s’était moqué de cette dernière et de Will Smith. Cette année-là, elle avait menacé de boycotter les Oscars parce qu’elle estimait que la liste des nominés n’était pas diversifiée. Une occasion que Chris Rock n‘avait pas manquée de saisir pour se moquer. « Jada boycotte les Oscars, c’est comme moi boycottant la culotte de Rihanna. Je n’étais pas invité » avait-il notamment déclaré.