Liga : après son Pichichi, Mbappé défie Yamal pour le titre de meilleur joueur

La Liga EA Sports a dévoilé le 25 mai, les cinq nommés pour le titre de joueur de la saison 2025-26. Kylian Mbappé, sacré meilleur buteur du championnat espagnol pour la deuxième saison consécutive, figure parmi les cinq nommés au titre de joueur de la saison, aux côtés de Lamine Yamal, Vedat Muriqi, Pablo Fornals et Nicolas Pépé.

Mbappé, Pichichi en série

Le Français a bouclé l’exercice avec 25 buts et 5 passes décisives en 31 apparitions sous le maillot du Real Madrid, confirmant une régularité dans les statistiques personnelles que peu de joueurs peuvent revendiquer en Liga. La saison précédente, il en avait inscrit 31 et décroché la Bota de Oro européenne. Cette fois, le trophée continental ira à Harry Kane, auteur de 36 réalisations avec le Bayern Munich. Mbappé devient néanmoins l’un des rares joueurs à avoir remporté deux Pichichi consécutifs en tant que Merengue, une liste qui inclut Di Stéfano, Puskas, Hugo Sánchez et Cristiano Ronaldo. Le tableau d’ensemble reste toutefois assombri côté madrilène : le Real a terminé deuxième du championnat, sans titre majeur pour la deuxième année de rang.

Yamal, favori logique d’un Barça champion

La concurrence la plus sérieuse vient du Camp Nou. Lamine Yamal, 19 ans, a réalisé une saison remarquable avec 16 buts et 12 passes décisives en 28 matchs de Liga, portant Barcelone au titre de champion d’Espagne. L’ailier blaugrana termine aussi en tête des classements de dribbles réussis par match et de passes clés selon les statistiques officielles de la compétition. Premier dauphin du Ballon d’Or 2025, il s’impose comme le candidat naturel au titre de meilleur joueur de la saison, adossé au bilan collectif le plus solide.

Les trois autres nommés apportent un éclairage sur la profondeur du championnat cette année. Vedat Muriqi a signé une saison XXL pour Majorque avec 23 buts et 1 passe décisive en 37 matchs, malgré la relégation du club en fin d’exercice. Pablo Fornals (Betis) a livré sa meilleure saison en Liga depuis son retour d’Angleterre : 9 buts et 6 passes décisives en 37 rencontres pour le milieu de terrain offensif de 30 ans, revenu en Espagne en janvier 2024 après cinq ans à West Ham. Nicolas Pépé, lui, a confirmé sa renaissance à Villarreal avec 8 buts et 11 passes décisives en 36 apparitions, après avoir été élu meilleur joueur du mois d’août en Liga en début de saison.

Un vote ouvert pour désigner le meilleur joueur

La Liga a ouvert le vote public pour départager les cinq candidats. Le vainqueur du titre de joueur de la saison sera désigné lors de la cérémonie des Premios Anuales LaLiga, dont la date n’a pas encore été officiellement communiquée par l’organisation du championnat espagnol.